Musei: in corso colloqui per guide Caserta, Pompei e Accademia Venezia

- Sono in corso da alcuni giorni i colloqui tra il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli e gli aspiranti direttori dei musei della Galleria dell'Accademia di Venezia, del parco archeologico di Pompei e della Reggia di Caserta. Si concluderanno nel fine settimana. Si tratta dell'ultima fase della selezione bandita dal Mibac, che lo scorso 23 novembre ha pubblicato un avviso internazionale per il conferimento dell'incarico di direttore dei tre istituti. A verificare ed esaminare i requisiti in possesso dei candidati, che hanno risposto all'avviso, è stata una commissione di cinque esperti nel settore dei beni culturali, che ha scelto una terna di candidati per ciascun sito.(Ren)