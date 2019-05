Campania: progetto Caterina contro povertà educativa, coinvolti i primi 230 ragazzi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si andrebbe, infatti, dal 42,3% della Valle d'Aosta al 6,6% della Campania (numero di posti in asili nido e servizi integrativi per 100 residenti 0-2 anni). Quest'ultima avrebbe incrementato i posti pubblici ma partendo da livelli così bassi che non inciderebbero sulla copertura finale. Anche nel dato sui capoluoghi emergerebbe la frattura tra un centro-nord con maggiori servizi e un sud con minore offerta. I capoluoghi di Regione più serviti dagli asili nido infatti si troverebbero infatti nel centro Italia e in Trentino Alto Adige. Nell'ordine Bolzano (55,8%), Bologna (42,1%), Perugia (41,9%), Roma (40,3%), Firenze (38,4%), Trento (38,3%). Allo stesso tempo, come per le rispettive regioni, la minore copertura di asili nido si rileverebbe nelle grandi città del mezzogiorno: Palermo (7%), Napoli (9,5%) e Bari (10%). "Il nuovo rapporto pubblicato da Con i Bambini e Openpolis evidenzia come il problema della povertà educativa interessi tanti minori fin dall'infanzia", ha concluso Luigi Salerno, presidente di Traparentesi Onlus. (Ren)