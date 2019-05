Gragnano (Na): due operai precipitano da quinto piano impalcatura

- Due operai sono caduti da quinto piano a seguito del cedimento di un elevatore sul quale si trovavano per raggiungere il quinto piano dell’impalcatura montata sulla faccia di un palazzo in ristrutturazione in via Santa Caterina a Gragnano, in provincia di Napoli. I due operai sono precipitati sul balcone al secondo piano dello stabile. Trasportati all’ospedale di Castellammare di Stabia, i due operai, al momento sotto osservazione, sono fuori pericolo di vita. Partite le indagini sulla vicenda a seguito dell’intervento sul posto dei carabinieri e dei vigili del fuoco. (Ren)