Campania: Viglione (M5s), De Luca finge di gioire per gli abbattimenti di case abusive

- "Dei dietrofront di De Luca con il via alla stagione elettorale se ne è perso il conto. Il governatore finge di gioire per l'abbattimento di case abusive, dopo aver portato avanti per anni una linea completamente opposta a quella delle demolizioni". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle Vincenzo Viglione. "Addirittura - ha continuato Viglione - negli anni scorsi era arrivato a proporre una norma, rilanciata in queste ore, per evitare gli abbattimenti mediante l'acquisizione a patrimonio comunale degli immobili abusivi, col rischio serio di fare un gran favore proprio agli autori degli abusi. Testo inevitabilmente bocciato dalla Consulta. Oggi cambia spartito, finge di indossare la maschera dell'ambientalista e si lancia in iniziative in materia di difesa costiera, sebbene avesse fatto sistematicamente bocciare in Consiglio regionale ogni proposta concreta in questa direzione a firma Movimento 5 stelle. Dopo che il dibattito sul piano strategico per il rilancio del litorale domizio si era totalmente eclissato e alla luce di una nostra interrogazione che chiede conto delle linee guida del masterplan domizio-flegreo, torna ipocritamente a parlare della Romagna del Sud a poche settimane dal voto per le amministrative". (segue) (Ren)