Rifiuti: Martone e Borrelli (Verdi), dopo il rogo a San Prisco (Ce) abbiamo chiesto l'intervento dell'Arpac

- "L'incendio di un cumulo di rifiuti appiccato questa mattina nei pressi di un cavalcavia poco distante dall'uscita di San Prisco (Ce) della Variante Anas testimonia che questa pratica criminale non appartiene al passato ma è quanto mai attuale". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e la segretaria provinciale del Sole che Ride di Caserta Rita Martone. "La nube nera - hanno proseguito Borrelli e Martone - generata dalla combustione dei rifiuti ha investito l'intero Comprensorio casertano e siamo molto preoccupati per la salute dei residenti. Abbiamo chiesto all'Arpac di intervenire per misurare il livello di inquinamento dell'aria". "Allo stesso tempo - hanno concluso il consigliere la segretaria provinciale - seguiamo con la massima attenzione il lavoro delle forze dell'ordine, auspicando che si proceda quanto prima all'identificazione dei responsabili che dovranno essere puniti con una severità esponenziale". (Ren)