Campania: Chiariello (Cdx), sui beni confiscati disarmante la disonestà intellettuale del sindaco di Sant'Antimo (Na)

- "La disonestà intellettuale del sindaco di Sant'Antimo è disarmante: non ha un solo merito ma se li attribuisce tutti". Lo ha affermato il consigliere Corrado Chiariello, coordinatore dell'opposizione di centrodestra del comune di Sant'Antimo (Na), commentando le dichiarazioni del sindaco di Sant'Antimo sulla destinazione d'uso dei beni confiscati alla criminalità organizzata. "Non solo - ha proseguito Chiariello - non ha espropriato un bel niente a nessuno ma viene a raccontarci, con l'egocentrismo tipico dei megalomani, di essere stato il protagonista di chissà quale stagione della legalità. Insomma, siamo alle solite pagliacciate. Ci chiediamo piuttosto dov'era Il sindaco Russo quando, senza alcun aggravio alle casse comunali ed anzi recuperando oltre due milioni di euro, le precedenti amministrazioni destinavano gli immobili confiscati ai carabinieri, ai disabili o alla formazione per gli extracomunitari. Forse a Solopaca a godersi il suo buon vino? Qualcuno gli spieghi in modo chiaro che chi confisca i beni ai camorristi è lo Stato, il comune, al massimo, può solo rendersi disponibile a gestirli". (segue) (Ren)