Innovazione: dal 4 al 6 maggio oltre 200 giovani a Napoli per l'hackathon che ridisegna la Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Smart city, efficienza energetica, salute, sicurezza, tutela delle opere d'arte, servizi pubblici digitali, fact-checking. Sono alcune delle sfide che attendono gli oltre 200 giovani da tutto il mondo si sfideranno il 4 e 5 maggio a Napoli per Hack.gov, l’hackathon italiano sulla Pa. Una maratona di 48 ore, 12 challenge e un montepremi di 37.500euro. L’evento è organizzato da Agi Agenzia Italia in collaborazione con la Regione Campania e l'Università di Napoli Federico II con il patrocinio di AgID. Tutto si svolgerà presso l'Apple developer academy di Napoli, luogo simbolo dell'innovazione in Europa, all'interno del nuovo campus dell'Università Federico II di San Giovanni a Teduccio a Napoli. La premiazione si terrà il 7 maggio al Teatro San Carlo con i Capi di Stato di Italia, Spagna e Portogallo. (segue) (Ren)