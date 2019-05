Palma Campania (Na): Carbone (FI), petizione dei commercianti contro l’Amministrazione comunale (3)

- Carbone con gli altri esponenti dell'opposizione in Consiglio comunale ha inoltre spiegato che “chi in campagna elettorale si scagliava a suon di slogan contro gli stranieri, ora ha realizzato un'isola pedonale notturna tutta per loro. I cittadini di Palma Campania ed i commercianti della zona ne vivono solo i disagi, come dimostrano anche dei video che in questi giorni giravano sui social. Questa idea, che a molti sembra essere ad personam, perché pensata solamente a favore di un esercente del posto, è nata male e mal gestita”. “Siamo arrivati al punto che i commercianti hanno dovuto lanciare una petizione per incontrare il sindaco, intento a vivere più i social che la sua stessa città, e che contraddice quello che lui stesso annunciava con i proclami in campagna elettorale”, ha concluso il senatore Carbone. (Ren)