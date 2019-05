Napoli: Caselli e Borrelli (Verdi), indegno il drive in abusivo di un noto bar del Lungomare

- "Vassoi con tanto di agganci per le portiere serviti dai camerieri ad automobili in doppia e tripla fila che mandano in tilt il traffico. Il drive in abusivo e dell'inciviltà è in pieno centro a Napoli". Lo hanno dichiarato il consigliere campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e quello del Sole che Ride della I Municipalità di Napoli Gianni Caselli. "Il noto bar Ciro a Mergellina - hanno proseguito Caselli e Borrelli - ha pensato bene di inventare un servizio in macchina all'insegna dell'illegalità, infischiandosene dei problemi alla viabilità che le auto in sosta vietata causano alla circolazione. Una decisione vergognosa e irresponsabile che è assolutamente indegna di un contesto civile. In occasione del 1 maggio abbiamo avuto modo di documentare questa assurdità. Scene tanto incredibili che abbiamo stentato a credere ai nostri occhi. I camerieri facevano la spola tra bancone e carreggiata in mezzo allo smog e al traffico, prendendo comande e servendo vassoi con agganci per le portiere alle automobili ferme in sosta vietata. Abbiamo richiamato l'attenzione di un'agente della polizia municipale che ha provveduto a sanzionare questo scempio. Contestualmente abbiamo edotto il comando della municipale, evidenziando che si tratta di un'abitudine consolidata alla luce dei vassoi che sono forniti di agganci per essere appoggiati sulle portiere delle autovetture". "Chi svolge un'attività commerciale - hanno concluso i consiglieri - deve giustamente pensare agli affari ma nel rispetto delle leggi e non aumentando il traffico in una zona già quotidianamente sotto stress". (Ren)