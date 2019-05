Innovazione: dal 4 al 6 maggio oltre 200 giovani a Napoli per l'hackathon che ridisegna la Pa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodici le challenge promosse da numerose aziende e istituzioni secondo il paradigma dell'open innovation con un montepremi di 37.500 euro: efficienza energetica (Eni), smart city (Tim Wcap),servizi pubblici digitali per le grandi aree urbane (Cisco), energy sharing (Almaviva), sicurezza delle stazioni (Eav), sicurezza e gestione delle folle (Ericsson), tutela delle opere d'arte (Techno Srl – Museo di Capodimonte), gestione e coordinamento rete di aree protette (Wwf oasi), analisi dati in campo sanitario (Soresa), fact-checking (AgID, Agi & D-Share), open procurement (AgID, Soresa & Regione Campania), cybersecurity (Ntt data). A valutare i lavori una giuria presieduta dall' assessore con delega alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazione della Regione Campania, Valeria Fascione. Lunedi 6 maggio sul palco dell'Apple developer academy dalle 14.45 alle 18, i 16 campioni italiani della trasformazione digitale. Interverranno tra gli altri: il ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, il direttore generale AgID Teresa Alvaro, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, l'assessore alla Trasformazione Digitale del Comune di Milano, Roberta Cocco, l'assessore all'Innovazione della Città di Torino Paola Pisano, il dirigente scolastico dell'Istituto Vittorino Da Feltre di San Giovanni a Teduccio Valeria Pirone. (Ren)