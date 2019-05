Palma Campania (Na): Carbone (FI), petizione dei commercianti contro l’Amministrazione comunale

- “Nel giorno della festa dei Lavoratori abbiamo avuto la certezza che il sindaco di Palma Campania con un provvedimento ad personam ha danneggiato tutti gli altri commercianti palmesi, facendo perdere loro incassi e lavoro, ha segregato in casa i residenti di via Roma, senza far vivere il centro ai cittadini. Dopo gli slogan sui social, solo confusione”. Così in una nota il senatore Vincenzo Carbone che insieme agli esponenti dell'opposizione in Consiglio comunale di Palma Campania ha chiesto che “vengano ascoltati i commercianti di piazza De Martino, via Municipio e via Marconi che, attraverso una petizione di Confcommercio, richiedono un incontro urgente per affrontare tutti i problemi causati dalla scellerata idea di istituire un'isola pedonale nei fine settimana, dalle 20.30 alle 1.00, senza aver programmato alcun evento a sostegno. L'Amministrazione è distante dalla città ed il progetto così come pensato anziché riportare i palmesi nel centro, li ha allontanati”. (segue) (Ren)