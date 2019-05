Palma Campania (Na): Carbone (FI), petizione dei commercianti contro l’Amministrazione comunale (2)

- A sostegno dei commercianti della zona e di tutta Palma Campania, che nella richiesta di incontro lamentano un forte calo di affluenza e ammanchi importanti, l'esponente del Consiglio comunale e senatore di Forza Italia, insieme ai membri dell'opposizione, ha sottolineato che “sarebbe ora che il primo cittadino, e quelli intorno a lui, spegnessero i social e cominciassero a vivere davvero la città. Così da affrontarne anche i problemi seri. La decisione di istituire una zona a traffico limitato andava concordata prima con i commercianti che ora vanno ascoltati subito”. “Questo progetto va ripensato, anche accogliendo quanto fatto nella passata Amministrazione – ha aggiunto Carbone -: il Comune si impegni a realizzare eventi per potenziare l'offerta in città e per consentire alla popolazione di vivere davvero Palma Campania, successivamente si potrà realizzare anche l'isola pedonale". (segue) (Ren)