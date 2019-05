Napoli: lunedì 27 maggio allo Slash+ si terrà "New food generation" workshop in food marketing

- Si terrà lunedì 27 maggio dalle 9 alle 18, presso lo Slash+ di Napoli, l'evento "New food generation", workshop in food marketing e management. Il workshop sul "Food marketing e management" è stato promosso da Perfetti (S)conosciuti-aperitivo networking e The Gap agency e i partecipanti potranno dare adesione fino a mercoledì 8 maggio a un prezzo scontato. Attraverso questo workshop altamente specializzato, hanno fatto sapere i promotori, i partecipanti acquisiranno una conoscenza preliminare del settore e le competenze/strategie indispensabili per creare concept innovativi e funzionali nell'ambito della ristorazione e ricoprire un ruolo gestionale all'interno di aziende che operano in questo ambito.(Ren)