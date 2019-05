Napoli: Borrelli, Esposito (Verdi), Somma Vesuviana plastic free. Addio a somministrazione stoviglie e posate non compostabili

- "Siamo molto soddisfatti dell'ordinanza sindacale che a Somma Vesuviana vieta la somministrazione di stoviglie e posate non compostabili o biodegradabili. È un nuovo passo avanti nella battaglia che stiamo portando avanti senza sosta e che via via sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di comuni. A tal proposito siamo al lavoro per formare un coordinamento tra i comuni che hanno bandito la plastica". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il capogruppo del Sole che ride in Consiglio comunale Salvatore Esposito. "Occorre un coordinamento tra le varie amministrazioni. Purtroppo il problema della plastica è cogente e non più rinviabile – hanno aggiunto -. Il costo che rischiamo di pagare è troppo alto ed è necessario un impegno serio e attuale per adottare tutte le possibili iniziative che servano ad eliminare il problema”. “Il nostro auspicio è che l'atteggiamento responsabile dei comuni sia mutuato anche dai commercianti e dai cittadini. Occorre la massima collaborazione per rendere la nostra Regione libera dalla plastica – hanno concluso Borrelli ed Esposito -. Somma Vesuviana ha fatto il suo passo, ora aspettiamo fiduciosi i prossimi". (Ren)