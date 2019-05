Campania: Viglione (M5s), De Luca finge di gioire per gli abbattimenti di case abusive (2)

- "Un tempismo tipico di quest'amministratore - ha proseguito il consigliere - che ci ha abituato ai suoi slogan privi di sostanza. Nel suo delirio di onnipotenza il governatore è arrivato addirittura ad annunciare che il litorale avrà un mare cristallino entro l'estate, dimenticando che siamo oramai al mese di maggio. Dopo essersene disinteressato per quattro anni, prova a far crederci che in pochi giorni completerà il potenziamento dei depuratori e realizzerà un sistema di reti fognarie, facendo il verso all'esilarante comizio di una celebre commedia di Antonio Albanese". "Con la sola forza di volontà - ha concluso Viglione - Vincenzo La Qualunque depurerà le acque e rilancerà il turismo sul litorale domizio". (Ren)