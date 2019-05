Sorrento: "Luoghi e misteri di Caravaggio" al Museo Correale

- Sarà un'immersione nel genio italiano l'evento previsto per lunedì 6 maggio 2019 alle 18:00 presso il Museo Correale di Sorrento. Protagonista il libro "Luoghi e misteri di Caravaggio" (Cairo editore) di Paolo Jorio, direttore del Museo Filangieri e del Tesoro di San Gennaro di Napoli nonché consigliere del Museo Correale, e Rossella Vodret, già soprintendente speciale per il Polo museale di Roma. Nell'incantevole scenario della Sala degli Specchi, insieme al direttore del Museo Correale Filippo Merola, gli autori racconteranno la vita inquieta, violenta ma straordinariamente creativa di un personaggio unico: la figura contorta, rissosa e geniale di Michelangelo Merisi attraverso un lungo viaggio, che tocca in maniera significativa anche Napoli, alla ricerca di linfa vitale per la sua arte. "E' per noi motivo di sincero orgoglio presentare a Sorrento e ai sorrentini il libro del consigliere e amico Paolo Jorio scritto con la dottoressa Rossella Vodret – ha dichiarato Gaetano Mauro, presidente del Museo Correale - per chi ama l'estro brillante di Caravaggio e l'arte in genere è un appuntamento da non perdere". (segue) (Ren)