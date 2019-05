Cinema: Europa e Mediterraneo cuore del “Napoli Film Festival”

- Dal 23 al 30 settembre avrà luogo la 21esima edizione del Napoli Film Festival. Da domani online i bandi di concorso che scadranno il prossimo 30 giugno. La rassegna cinematografica diretta da Mario Violini, organizzata dall'Associazione "NapoliCinema" con l'obiettivo di dare visibilità alle opere proposte e far scoprire al pubblico film spesso penalizzati dalla distribuzione italiana, si svolgerà in vari luoghi della città. Dopo il successo dello scorso anno, torna il concorso Videoclip Sessions, a cura di Freak Out Magazine, dedicato alla forma audiovisiva breve che unisce musica e immagini. Cuore del festival il concorso Europa e Mediterraneo, la competizione internazionale riservata a film d'autore delle cinematografie europee e del Mediterraneo che difficilmente arrivano ai circuiti distributivi commerciali. Al vincitore andrà il Vesuvio Award, una scultura di bronzo realizzata da Lello Esposito e il Premio Augustus Color, 10 copie in formato DCP, supporto digitale per la proiezione nei cinema.(Ren)