Lavoro: Piemonte, intesa Regione-sindacati per migliorare la sicurezza nei cantieri edili

- Migliorare la vigilanza nei cantieri edili con controlli più mirati per ridurre il rischio di infortuni e incidenti gravi e l’insorgere di malattie professionali: è l’obiettivo del protocollo d’intesa che verrà siglato nei prossimi giorni tra la Regione Piemonte e i sindacati Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil per intensificare la collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti nell’attività di prevenzione e sorveglianza sanitaria. Il documento è stato illustrato ieri pomeriggio nel corso della Giunta regionale dall’assessore regionale alla Sanità. In primo luogo, lo scopo dell’intesa è quello di rendere più semplice e immediato lo scambio dei dati sui cantieri edili che vengono avviati in Piemonte fra i servizi Spresal (Servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) delle Asl e gli organismi paritetici e bilaterali del settore edile (Casse edili, Scuole edili Cpt, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza). (segue) (Rpi)