Sorrento: "Luoghi e misteri di Caravaggio" al Museo Correale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Luoghi e misteri di Caravaggio" inquadra il periodo storico e politico in cui il grande pittore lombardo ha vissuto conducendo il lettore alla scoperta degli angoli bui, delle strade, dei costumi, dei palazzi di chi lo ha protetto, delle case dove ha abitato, degli ambienti che sono stati teatro delle sue aggressioni e che lo hanno visto protagonista di un'esistenza intensa e irregolare. Un itinerario ricco di misteri che si intreccia, in modo indissolubile, con la sua opera: la nascita e formazione a Milano, l'emigrazione a Roma in cerca di lavoro, in lotta con la povertà, la fame e gli stenti del primo periodo, gli anni sotto l'ala protettiva dei potenti della città papalina, come il Cardinal del Monte e la sua raffinata cerchia intellettuale, fino ai primi successi, ben presto offuscati da denunce, arresti, processi. Infine la fama, seguita dal grave fatto di sangue che ha marchiato l'ultima fase della sua vita, la fuga a Napoli, a Malta e in Sicilia lasciando al suo passaggio capolavori di eccezionale bellezza. Ma anche i segnali dello squilibrio che gli sconvolgeva la mente. Fino all'approdo a Porto Ercole, dove la morte lo colse solo e disperato. (Ren)