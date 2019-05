Lavoro: Duraccio (Consulenti del lavoro), necessaria riduzione pressione fiscale e contributiva (4)

- “Sono tematiche complesse e di rilievo se si pensa che in ipotesi vi sono varie definizioni e fonti della retribuzione a seconda che riguardino la proporzionalità e la sufficienza, la base imponibile per il versamento dei contributi, il salario da erogare per non incorrere nel reato di caporalato e riduzione in schiavitù, quello idoneo per la fruizione di benefici nomativi e contributivi e l’introducendo salario minimo orario - ha affermato Carbonelli - e che non vi sono criteri legali per stabilire il grado di rappresentatività delle parti del Ccnl lasciando il tutto al pensiero della giurisprudenza”. Prevista, infine, la celebrazione dei 40 anni della legge 12/1979, istitutiva della professione di Consulente del lavoro nella quale il presidente Duraccio ricorderà l’operatività di alcuni colleghi napoletani per l’ottenimento di tale prestigioso riconoscimento. (Ren)