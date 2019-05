Campania: Muscarà (M5s) su inquinamento, ritardi di 5 anni nella pubblicazione dei dati Arpac (2)

- "Non riusciamo a comprendere le ragioni delle gravi inadempienze dell'agenzia regionale per l'ambiente, tenuto conto che, oltre alle 550 unità di personale al suo attivo, può contare anche su ulteriori 53 dipendenti, in prestito per due anni, della partecipata Arpac multiservizi – ha proseguito Muscarà -. Una negligenza che definisce quanto poco conta, per questa amministrazione regionale, la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute di cittadini che da troppi anni fanno i conti con una terra avvelenata da sversamenti abusivi e disseminata di siti di stoccaggio e discariche, oltre che con un'aria avvelenata da roghi di rifiuti nocivi e dalle emissioni di impianti di incenerimento sui quali il governatore De Luca vorrebbe ancora puntare, annunciando addirittura il ricorso a nuova impiantistica". (Ren)