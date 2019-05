Ambiente: Presutto e Ortolani (M5s), bonifica Napoli est mai partita perché nessuno ha chiesto i fondi all'Ue (2)

- "L'inquinamento – ha proseguito Ortolani - ed il conseguente mancato diritto costituzionale alla salute non si eliminano con interventi di semplice ammodernamento dei manufatti che comunque si trovano su suolo, sottosuolo e falde inquinati". "Perchè il sindaco di Napoli Luigi de Magistris non ha vigilato sui fondi e poi non ha chiesto spiegazione del ritiro del grande progetto Riqualificazione urbana area portuale Napoli Est? Nei prossimi giorni – ha sottolineato Vincenzo Presutto - invieremo una interrogazione parlamentare al ministro dell'ambiente Sergio Costa per chiedere conto delle azioni delle istituzioni locali per risanare quell'area, azioni che a quanto pare non sono mai partite, se non in minima parte con un progetto di riqualificazione della rete fognaria di Volla, un progetto di riqualificazione del sistema fognario di San Giovanni, ma i lavori della seconda fase non sono ancora iniziati”. “Un progetto di riqualificazione urbanistica e ambientale di Via Ferraris e Via Nuova delle Brecce e la riqualificazione urbanistica e ambientale del tratto costiero di Napoli tra via Amerigo Vespucci e via Ponte dei Francesi", ha concluso Presutto. (Ren)