Torino: biblioteca della Regione Piemonte, dall'8 maggio la mostra "Diversamente artisti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Curata da Pier Carlo Musso ed Ernesto Vidotto, la mostra si divide in quattro sezioni realizzate da persone disabili provenienti da diverse realtà: "Il valore della persona nell’Officina della Vita" con oggetti di artigianato realizzati dagli ospiti dell’Unità operativa Cerris e della Residenza sanitaria assistenziale per disabili di Marzana (Vr), "Creare emozioni con i colori" con tele e sculture di chi frequenta l’Associazione Gualtiero Rinaldo Onlus all’interno del Centro socioterapico dell’Unione montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, "La luminosità della Bellezza" con oggetti di bigiotteria dei laboratori di Asti e Ivrea dell’Associazione Pro retinopatici e ipovedenti (Apri) Onlus e "La metafora dell’arte" con creazioni in materiali poveri del laboratorio artistico Materiali di scarto. (Rpi)