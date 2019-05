Occupazione: Cesaro (FI), dati Eurostat su giovani sud impietosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati sulla disoccupazione giovanile al Sud diffusi oggi da Eurostat sono a dir poco impietosi: Campania, Calabria e Sicilia, con tassi superiori al 50 %, sono agli ultimi posti tra le 280 regioni monitorate. Un segnale inequivocabile, dunque, del fallimento assoluto delle politiche giovanili degli ulti anni, sempre che ve ne siano state". Lo ha detto il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro per il quale "servono misure shock per colmare un gap intollerabile con le altre regioni italiane, un divario che con l'elemosina del reddito di cittadinanza è destinato ad aumentare drammaticamente". "Ribadisco – ha aggiunto Cesaro –: serve l'immediata creazione di una No Tax Area al Sud, per almeno cinque anni, a sostegno delle imprese meridionali che assumono giovani under 35 e la destinazione di almeno il 50% degli investimenti pubblici al Mezzogiorno". "Serve, come ho sempre sostenuto, un atto di responsabilità generazionale a tutela delle future generazioni del Sud che non può ridursi a mere operazioni di principio né, come sta accadendo con il reddito di cittadinanza, a creare disoccupati di professione", ha concluso Cesaro.(Ren)