Campania: al via dal 16 maggio il progetto nazionale per giovani attori "Fondamenta"

- In programma dal 16 al 18 maggio, con evento conclusivo aperto al pubblico previsto per domenica 19 maggio, la tappa campana di “Fondamenta”, il progetto nazionale che la Federazione italiana teatro amatori rivolge ai giovani tra i 18 e i 30 anni, già attivi come operatori in ambito sociale o comunque interessati alla materia, che avranno la possibilità di partecipare ad un workshop di formazione gratuito sull’uso del linguaggio teatrale in situazione di disagio o fragilità. Partner istituzionali del progetto saranno i Comuni di Torre Annunziata e di Pompei, la Città Metropolitana di Napoli e l'Istituto dei Salesiani di Torre Annunziata, dove si svolgeranno tutte le attività. Condotto da docenti esperti nel campo del teatro e del sociale, il percorso formativo sarà articolato in diciotto ore complessive, suddivise in tre moduli: il primo di carattere informativo/esperienziale, condotto da Valentina Mustaro; il secondo di didattica frontale e il terzo in forma laboratoriale, entrambi guidati da Francesco Pileggi. (segue) (Ren)