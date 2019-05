Lavoro: Duraccio (Consulenti del lavoro), necessaria riduzione pressione fiscale e contributiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Occorre invertire la rotta attraverso altri provvedimenti che siano forieri di crescita dell’economia come ad esempio gli investimenti pubblici, che di certo creerebbero occupazione, la riduzione della pressione fiscale e contributiva per famiglie ed imprese con l’obiettivo di favorire nuovi consumi, investimenti ed esportazioni con un costo del lavoro ridotto”, ha aggiunto Duraccio, aggiungendo che “Non va sottaciuta l’importanza, non solo psicologica, di uno Stato che sia credibile e che paghi i debiti contratti con i propri fornitori. Poi, ci sarà un focus sulle politiche regionali del lavoro che rappresentano un’importanza strategica per il territorio”. “Saranno questi i principali temi della prima tavola rotonda dell'incontro che saranno approfonditi da politici ed esperti del settore per individuare quale potrà essere la ‘ricetta’ idonea per il rilancio dell’occupazione, con tutte le modalità di attuazione, analizzando, in maniera dettagliata, quali saranno gli effetti del ‘reddito di cittadinanza’ e di ‘Quota 100’, il nuovo ruolo dei ‘Centri per l’Impiego’ e la ‘crisi della Pubblica Amministrazione’ che sembrerebbe perdere occupazione da rimpiazzare con laboriosi concorsi pubblici”, ha concluso il leader dei consulenti del lavoro partenopei. (segue) (Ren)