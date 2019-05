Imprese: industria 4.0, accordo Confapi Napoli – Triplice su formazione

- “Abbiamo sottoscritto un importante accordo con i sindacati confederali a favore dei lavoratori e delle Pmi nella convinzione che il sistema imprenditoriale può svilupparsi solo sulla base di una reciproca collaborazione tra tutte le sue componenti, in special grado riguardo alla formazione”. Così Raffaele Marrone, presidente Confapi Napoli, commentando la sigla dell'accordo territoriale con i segretari generali di Cgil, Walter Schiavella, Cisl, Gianpiero Tipaldi, e Uil Giovanni Sgambati sul credito di imposta per le attività di formazione Industria 4.0. “L'accordo interconfederale – ha aggiunto Marrone - consente alle aziende del sistema Confapi di usufruire dell'incentivo introdotto dalla legge di bilancio 2018 e fissa le regole condivise dalle Parti sociali (sulla base dei precedenti accordi sulla rappresentanza, modello contrattuale e bilateralità del 26 luglio 2016) per sottoscrivere gli accordi aziendali e territoriali necessari per beneficiare dell'incentivo”. “In particolare – ha proseguito il presidente Confapi -, l'accordo stabilisce che le imprese, prive di rappresentanza sindacale aziendale e in cui non siano state elette le Rsa/Rsu, possono conferire mandato a Confapi per la sottoscrizione, con gli omologhi della Triplice, degli accordi sindacali in materia”. (segue) (Ren)