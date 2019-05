Imprese: industria 4.0, accordo Confapi Napoli – Triplice su formazione (2)

- “Il relativo decreto di attuazione dello scorso 4 maggio – ha evidenziato il presidente -dispone infatti che le attività di formazione per le quali è possibile godere dell'agevolazione devono essere disciplinate da contratti collettivi aziendali e territoriali da depositare presso la competente sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro”. “Con questo accordo – ha concluso Marrone – garantiamo da un lato ai dipendenti attività di aggiornamento assolutamente fondamentali per affrontare le sfide e le opportunità dell'Industria 4.0 e dall'altro aiutiamo le Pmi a non essere gravate da ulteriori carichi fiscali in un momento in cui la congiuntura economica è ancora particolarmente difficile”. (Ren)