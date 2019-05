Ambiente: Presutto e Ortolani (M5s), bonifica Napoli est mai partita perché nessuno ha chiesto i fondi all'Ue

- L'Unione europea non ha stanziato fondi per la bonifica della zona Sin Napoli orientale perché non ha mai ricevuto richieste da parte delle istituzioni interessate. In particolare, nel 2016 l'autorità di gestione del programma operativo Campania 2007-2013 del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) ha scritto alla commissione ritirando il grande progetto "Riqualificazione urbana area portuale Napoli est" del 2013. È la stessa commissione a rispondere ai quesiti sul recupero dell'area orientale del capoluogo posti dai portavoce al Senato del M5s, Franco Ortolani e Vincenzo Presutto e dall'europarlamentare Piernicola Pedicini del M5s. "Non è pensabile che non siano mai stati attivati, ad oggi, progetti e interventi tesi al risanamento ambientale di suolo, sottosuolo e falde in base ai quali l'area è stata classificata Sin Napoli Orientale – ha dichiarato Franco Ortolani, geologo e docente universitario -, cioè area inquinata dalle attività industriali con conseguente negazione del diritto costituzionale alla salute dei cittadini, varie decine di migliaia, che vivono e frequentano il Sin". (segue) (Ren)