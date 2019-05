Napoli: rapinò Rolex da 25mila euro a turista, estradato da Spagna in Italia

- Lo Scip, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia della Criminalpol ha riportato in Italia un 43enne napoletano, arrestato ad Ibiza il 21 febbraio scorso, e destinatario di mandato d’arresto europeo con ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli. L’uomo è gravemente indiziato di aver commesso, insieme ad un complice, la rapina di un Rolex molto prezioso, del valore commerciale di euro 25mila circa, ai danni di un turista francese nel giugno scorso nel centro storico di Napoli. Nell'occasione i due malviventi a bordo di uno scooter hanno affiancato più volte la vittima e, approfittando di un momento di distrazione, si sono impossessati dell’orologio, strappandolo con violenza al turista, procurandogli delle ferite al polso e scappando subito dopo. L’indagine avviata immediatamente dalla squadra mobile ha consentito di raccogliere numerosi elementi indiziari sull'identità dei rapinatori, grazie alle dichiarazioni della vittima, dei suoi familiari e della profonda conoscenza del territorio dei “Falchi” della squadra mobile di Napoli. Non è la prima volta che l’uomo sia scappato dopo aver commesso un delitto per essere poi rintracciato: era già successo circa 11 anni fa per altri reati e anche allora era stato scortato dalle forze di polizia, dalla Spagna all'Italia, per scontare la sua pena. All'arrivo negli Uffici di Polizia di frontiera aerea sono state espletate le formalità di rito e successivamente condotto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria napoletana. (Ren)