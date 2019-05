Aversa (Ce): carabinieri, avviati servizi mirati contro i furti su auto. Fenomeno in netto calo

- Nel mese di aprile i militari dell'Arma di Aversa, provincia di Caserta, sul fronte della prevenzione e del contrasto dei delitti contro il patrimonio ed in particolare dei furti su autovettura hanno fatto sapere di avere intensificato i controlli su tutto il territorio, in particolare nelle zone più colpite dal fenomeno, con servizi esterni mirati, che avrebbero già prodotto risultati, consentendo un calo importante dei reati in questione. Il costante presidio dei militari ha permesso, nel giro di due settimane, un arresto e cinque denunce. A finire in manette un cittadino georgiano di 42 anni, destinatario di obbligo di dimora nel comune di Napoli. L'uomo è stato sorpreso durante la notte ad Aversa, in compagnia di una connazionale, con numerosi arnesi atti allo scasso. I successivi approfondimenti, secondo quanto fatto sapere dai militari, hanno consentito di accertare che l'uomo era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto aggravato in concorso. I carabinieri lo hanno così arrestato e rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta. Il 42enne è stato anche denunciato, insieme alla connazionale, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli mentre gli arnesi sono stati sequestrati. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti investigativi per determinare se l'uomo sia coinvolto in altri furti verificatisi nel circondario. (segue) (Ren)