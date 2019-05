Napoli: caso di meningite a Quarto, bimbo in dimissione e sorveglianza sanitaria finita

- “Si è chiusa ieri la sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli ministeriali a seguito del caso di meningite che dieci giorni fa aveva colpito un bambino di 6 anni. Il piccolo, dopo essere stato ricoverato al Cotugno di Napoli, sta bene ed è prossimo alla dimissione. Dal punto di vista epidemiologico, inoltre, si è tecnicamente chiusa la sorveglianza sanitaria che prevede una maggiore attenzione sui soggetti più a rischio per il periodo di incubazione della malattia. Le condizioni igienico-sanitarie adottate e le misure di prevenzione messe in atto dall'ASL hanno fatto sì che il caso non avesse ripercussioni sulla comunità”. Così in una nota lo staff dell’Azienda sanitaria Napoli 2 nord. “I medici dell'Azienda sanitaria Napoli 2 nord nelle giornate comprese tra il 20 ed il 22 aprile avevano svolto l'indagine epidemiologica su quanti erano entrati in stretto contatto col bambino – si legge nella nota -; a seguito di tale indagine oltre sessanta persone erano state sottoposte a profilassi antibiotica. La maggiore difficoltà riscontrata dai sanitari era stata quella di riuscire a rintracciare tutti i contatti durante le giornate festive”. “Dopo aver avuto conferma dai laboratori del Cotugno che il bimbo era stato affetto da Meningococco di tipo ‘B’ – è stato evidenziato nel comunicato -, l'Asl ha destinato uno specifico budget all'acquisto degli specifici vaccini (di norma non somministrati gratuitamente dal Servizi sanitario nazionale) ed individuato i soggetti a più stretto contatto, cui offrire questo tipo di vaccinazione”. (segue) (Ren)