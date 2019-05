Lavoro: Piemonte, intesa Regione-sindacati per migliorare la sicurezza nei cantieri edili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione e la condivisione delle informazioni consentiranno una più efficace programmazione degli interventi da effettuare nei cantieri edili e permetteranno di individuare in modo puntuale le situazioni che possono presentare particolari criticità, sia dal punto di vista della sicurezza che del rispetto delle norme contrattuali, anche attraverso l’incrocio dei dati con Inps, Inail e Casse edili. Inoltre sarà agevolato il monitoraggio dell’andamento del settore edilizia e delle tipologie di lavoratori impiegati nei cantieri. Sono previsti tavoli tecnici per approfondire gli aspetti legati alla prevenzione e programmare l’attività di formazione. In particolare, saranno organizzati incontri con medici competenti, datori di lavoro e responsabili della sicurezza per una corretta valutazione dei rischi e una migliore sorveglianza sanitaria. I servizi Spresal delle Asl e il sistema bilaterale edile si occuperanno inoltre di promuovere campagne informative rivolte a tutte le figure del settore. (Rpi)