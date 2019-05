Napoli: Borrelli e Gaudino (Verdi), bus turistici in sosta in via Monteoliveto intralciano circolazione

- "Ci è stato segnalato il delirio che si è scatenato nella giornata di lunedì in via Monteoliveto, nel cuore di Napoli, a causa di una colonna di bus turistici che, a motori accesi, ha sostato sul lato della carreggiata, intralciando la circolazione. Al di là dei problemi di viabilità c'è da fare i conti anche con l'inquinamento generato dai motori dei bus. E' inaccettabile che un fatto del genere accada nel cuore della città, a due passi da un edificio universitario come la facoltà di Architettura". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che ride Marco Gaudini. "Via Monteoliveto, tra l'altro, è esclusa dalle aree di sosta previste dal Comune di Napoli per i bus turistici – hanno proseguito -. Occorre una maggiore attenzione nel far rispettare il piano di sosta dei mezzi in centro città. Trattandosi di veicoli particolarmente ingombranti non è accettabile che si creino delle colonne che finiscono per trasformarsi in imbuti che creano problemi e pericoli alla viabilità urbana. L'amministrazione comunale, tra l'altro, è al lavoro per migliorare l'attuale regolamentazione”. “Occorre proseguire lungo la direzione già intrapresa, dando seguito alla proposta di prevedere una tariffa per la circolazione degli autobus turistici in centro città e di identificare delle aree di sosta lunga oltre la cintura per i mezzi che non sono destinati all'accesso", hanno concluso Borrelli e Gaudino. (Ren)