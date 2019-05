Musei: 1 Maggio a Capodimonte con Caravaggio, Fabre e Depositi (3)

- “Jan Fabre Oro Rosso. Sculture d’oro e corallo, disegni di sangue”, fino al 15 settembre. L’artista belga di fama mondiale Jan Fabre torna a Napoli con un nuovo progetto che coinvolge quattro luoghi di grande prestigio: il Museo e Real Bosco di Capodimonte, la chiesa del Pio Monte della Misericordia, il Museo Madre e la galleria Studio Trisorio. La mostra, dal titolo Oro Rosso. Sculture d’oro e corallo, disegni di sangue, curata da Stefano Causa insieme a Blandine Gwizdala, espone al secondo piano del Museo, sculture in oro e disegni di sangue creati dall’artista dagli anni Settanta ad oggi, oltre a una serie inedita e sorprendente di sculture in corallo rosso, realizzata appositamente per Capodimonte. Secondo piano del Museo (9.30-17.00). “Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere”, fino al 15 maggio. In esposizione 1220 opere (tra dipinti, sculture e oggetti selezionati dai 5 depositi del museo di Capodimonte (Palazzotto, Deposito 131, Deposito 85, Farnesiano e GDS -Gabinetto dei Disegni e delle Stampe), circa il 20% per cento del totale delle opere in essi contenute. Secondo piano del Museo (9.30-17.00), mostra compresa nel percorso museale. (Ren)