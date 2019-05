Torino: biblioteca della Regione Piemonte, dall'8 maggio la mostra "Diversamente artisti"

- Una vetrina per proporre una serie di significativi esempi di come la disabilità possa sconfiggere le difficoltà e trasformarsi in opportunità di espressione e di realizzazione personale. Si tratta della mostra intitolata “Creatività + Genialità = Arte”, proposta dal Centro studi Cultura e Società di Torino nel quadro del progetto “Le diverse … ita (Quando la Disabilità si fa Università di Creatività)”, che sarà in programma a Torino dall’8 maggio al 14 giugno 2019, presso la Biblioteca “Umberto Eco” della Regione Piemonte in via Confienza, 14 (dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 12.30). L’evento, patrocinato dal Consiglio regionale del Piemonte, rientra nell’ambito degli appuntamenti del Salone Off, la rassegna “collaterale” al Salone internazionale del libro e verrà inaugurato martedì 7 maggio alle ore 17 presso la Sala Viglione di Palazzo Lascaris in via Alfieri 15. (segue) (Rpi)