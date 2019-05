Sant'Antimo: centrodestra, maggioranza in fuga e mandiamo a casa l'amministrazione Russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I Revisori dei Conti bocciano un bilancio palesemente fasullo, da Procura contabile, la maggioranza scappa a gambe levate, salta la seduta del consiglio comunale: un quadro insomma vergognoso nel quale il sindaco Russo, dopo aver sommerso Sant'Antimo di rifiuti e debiti, sta ora addirittura tentando di 'adescare' con le sue solite false promesse alcuni i consiglieri di opposizione, peraltro tutti presenti alla odierna seduta. Siamo ad un degrado assoluto, speriamo a fine corsa". Così i consiglieri di opposizione di centrodestra del Comune di Sant'Antimo (Na) Annarita Borzacchiello, Vito Cesaro, Corrado Chiariello e Innocenzo Treviglio peri quali "Sant'Antimo non merita queste vergogne". "Ci aspettiamo un sussulto di orgoglio innanzitutto dell'assessore al Bilancio primo responsabile di una manovra finanziaria improponibile: basta coi conti sballati, con familismi e clientele, con le poltrone a tutti i costi, con gli sprechi di risorse pubbliche, con l'arbitraria gestione dell'amministrazione e della cosa pubblica". "Deciso a qualunque nefandezza pur di rimanere incollato alla sua carica, siamo pronti a scommettere che il sindaco non rassegnerà mai veramente le dimissioni. Dunque, ci appelliamo all'intera assise: mandiamo a casa chi non è adeguato di rappresentarci, restituiamo dignità all'istituzione e a tutti i santantimesi" hanno concluso gli esponenti di opposizione.(Ren)