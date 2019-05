Napoli: caso di meningite a Quarto, bimbo in dimissione e sorveglianza sanitaria finita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare ed elogiare il personale del servizio di epidemiologia della nostra Asl – ha dichiarato Antonio d'Amore, direttore generale dell'Asl Napoli 2 nord - che nelle giornate festive comprese tra il sabato di Pasqua e il lunedì di Pasquetta ha lavorato con grande professionalità per portare a termine l'indagine epidemiologica sul caso di Meningite verificatosi a Quarto. Grazie anche a questo lavoro, svolto in stretta collaborazione col Comune, la situazione è ormai tranquilla”. “Di grande supporto alle famiglie del territorio si è rivelata essere la guardia medica pediatrica del progetto regionale Cosped – prosegue la nota -, attivata dall'Azienda sanitaria anche sul territorio flegreo. I pediatri di turno a Quarto presso l'ambulatorio straordinario, hanno assistito i genitori che durante i giorni di festa volevano chiarimenti sullo stato di salute dei propri figli e su eventuali azioni di profilassi da mettere in atto. Nei 7 giorni festivi e prefestivi compresi tra il 20 e il 28 aprile sono state circa duecento le famiglie che hanno accompagnato i propri bambini in visita dal pediatra in servizio presso gli ambulatori della guardia medica di Corso Italia”. “Lo scorso 24 aprile il sindaco di Quarto Antonio Sabino aveva inviato i propri ringraziamenti dalla pagina Facebook del Comune flegreo all'Asl Napoli 2 nord e in particolare alla dottoressa Maria Rosaria Granata, al Servizio di epidemiologia e prevenzione dell'Asl Napoli 2 Nord e ai pediatri di famiglia che si erano impegnati nello speciale servizio di ‘Guardia medica pediatrica’”, recita in conclusione il comunicato. (Ren)