Musei: 1 Maggio a Capodimonte con Caravaggio, Fabre e Depositi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 1 Maggio 2019 apertura straordinaria del Museo di Capodimonte con le mostre Caravaggio, Fabre e Depositi (nonostante il mercoledì, tradizionale giorno di chiusura settimanale). Record di ingressi ancora per la mostra Caravaggio Napoli, a cura di Sylvain Bellenger e Maria Cristina Terzaghi, al Museo e Real Bosco di Capodimonte (sala Causa), aperta 7 gg su 7 (compresi tutti i mercoledì) fino al 14 luglio 2019. Una vera e propria “Caravaggio-mania” che coinvolge anche il Pio Monte della Misericordia, seconda sede espositiva con il capolavoro Sette opere di Misericordia. I visitatori di una delle sue sedi possono accedere all'altra usufruendo di un biglietto ridotto. Per i collegamenti sono disponibili 4 navette: 3 gratuite (due offerte dal Comune di Napoli e una dal Mibac) e il tradizionale Shuttle Capodimonte a pagamento che però dà diritto a 1 euro di sconto sul biglitto integrato mostra+museo. Molto apprezzate anche le altre due mostre in corso a Capodimonte: Jan Fabre. Oro Rosso. Sculture d'oro e corallo, disegni di sangue e Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere, entrambe al secondo piano del museo e visitabili con 1 euro in più rispetto al biglietto di Caravaggio (15 euro mostra+museo, 14 euro solo mostra). (segue) (Ren)