Benevento: il 13 maggio a Amorosi incontro su fibrosi polmonare idiopatica

- L’Associazione pazienti IPF “RespiRARE Campania Onlus”, allo scopo di promuovere campagne di sensibilizzazione sulla patologia e raccogliere fondi utili al supporto psicologico ed economico dei pazienti affetti da IPF, ha organizzato per il giorno 13 Maggio, presso il Centro Medico “ONE” in Amorosi (BN), un evento di Beneficenza. Saranno presenti autorità del Mondo scientifico di Ricerca Internazionale e rappresentanti istituzionali della Regione Internazionale e rappresentanti istituzionali della Regione Campania. Partecipano: Prof. Giuseppe Di Cerbo, Sindaco di Amorosi (BN); Prof. Giuseppe Limongelli, Coordinatore Malattie rare Regione Campania; Dott. Massimo Montisano, presidente Associazione “Respirare Campania”; Prof. Alessandro Sanduzzi Zamparelli, Direttore UOC Pneumotisiologia A.O. Monaldi-Napoli; Prof. Antonio Giordano, pres. Sbarro Health Research-Philadelphia; Prof. Alfonso De Nicola, Resp. Staff Medico Napoli Calcio. La Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) è una malattia rara che colpisce i polmoni e toglie il fiato. Ad oggi, in Italia, sono circa 15.000 le persone colpite, principalmente uomini sopra i 60 anni, ma la sua diffusione è in aumento. È una malattia ancora oggi sotto diagnosticata. Si stima che la prevalenza della patologia sia 30/50 casi ogni 100.000 abitanti (in Campania dovrebbero essere circa 1500 i pazienti affetti da IPF). (segue) (Ren)