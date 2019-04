Regionali Piemonte: Chiamparino, Tav bloccata proprio da Salvini

- "Salvini dice che se la Lega vincerà in Piemonte si faranno la Tav e tutte le altre opere bloccate. Le parole stanno a zero, i fatti dimostrano esattamente il contrario: è il governo Conte-Salvini-Di Maio, di cui fino a prova contraria lui è azionista di maggioranza, ad aver bloccato e rinviato ogni decisione sulla TAV, a lasciare impantanata al ministero dell’ambiente la pedemontana di Biella e a non voler sbloccare l’Asti-Cuneo". Così Sergio Chiamparino, presidente uscente e candidato per il centrosinistra alla guida del Piemonte, risponde a Matteo Salvini, che oggi pomeriggio a Biella ha assicurato: "Se la Lega vince in Piemonte, la Tav si fa". "I fatti - ribatte Chiamparino - dimostrano che solo se vincerà chi non ha mai scambiato infrastrutture con poltrone si potranno realizzare in Piemonte quelle opere necessarie per una crescita sicura che migliori il bilancio ambientale del nostro territorio". (Rpi)