Immigrazione: Brignone (Possibile), da Salvini razzismo disgustoso

- La segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, candidata con Europa Verde nella circoscrizione Italia centrale alle Europee, afferma che "e parole di Salvini sono disgustose e confermano il suo razzismo, per quanto sostenga il contrario". "Sul palco, a Cantù durante un intervento, ha sostenuto di voler solo famiglie bianche e non i bambini africani che arrivano dai barconi. La presunta 'sostituzione dei popoli' che vagheggia - aggiunge Brignone - è solo una fantasia complottista da piano Kalergi, che ora torna utile per la campagna elettorale. Il ministro dell'Interno supera ogni giorno un nuovo limite di indecenza". "Nella Convenzione di New York - aggiunge Brignone - è scritto che 'gli Stati adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari'. Un ministro dell'Interno dovrebbe saperlo".(Com)