Napoli: premiati i vincitori del Concorso di fumetto e grafica Imago del Comicon 2019

- Hanno vinto il Concorso di fumetto e grafica Imago del Comicon 2019 di Napoli Leandra Di Meo e Dario Santaniello, autori di Eureka, la nuova mascotte di Città della Scienza, la Supereroina della scienza nata in collaborazione con Comicon. Città della Scienza ha scelto di affidare infatti l’ideazione della sua nuova mascotte a giovani illustratori selezionati attraverso il Concorso Imago, ideato dallo scrittore Maurizio Ponticello e la cui XXI edizione è stata dedicata al tema "Supereroi della Scienza". Centinaia di giovani fumettisti, disegnatori, appassionati hanno partecipato al bando disegnando il loro Supereroe della scienza. Accanto alla giuria popolare, una giuria nominata da Città della Scienza ha selezionato il progetto vincitore del Premio speciale Città della Scienza che è stato consegnato a Leandra Di Meo e Dario Santaniello, con il premio in danaro di 1.500 euro, dal Segretario generale di Città della Scienza Giuseppe Russo ieri, in occasione della giornata conclusiva di Comicon 2019 presso la Mostra d’Oltremare. Tra i premi assegnati per le varie categorie anche l’ingresso omaggio per un anno a Città della Scienza comprensivo di ingresso a tutte le mostre, agli eventi e al Planetario. Eureka è stata disegnata con inchiostro e pennino, dalle sue mani pendono strutture in 3d del Dna, le sue cartucce, agganciate in vita, sono provette da laboratorio, e il suo mitra, dietro le spalle, è un telescopio per vedere stelle e pianeti. (Ren)