Campania: Passariello, su caso Soresa portate le carte in procura

- Il consigliere regionale della Campania Luciano Passariello, assistito dall’avvocato Pasquale Spina, questa mattina ha convocato una conferenza stampa presso la sede del Consiglio regionale della Campania al fine di meglio illustrare quanto dichiarato nei giorni scorsi: "di aver depositato alla Procura della Repubblica di Napoli un esposto/querela sulla vicenda della interdittiva antimafia alla società American Laundry Ospedaliera Spa e sulla mancata vigilanza posta in essere dalla Soresa, centrale di committenza per la Regione Campania". "Il 1 febbraio 2019 - ha proseguito Passariello - dopo aver appreso dai media che a seguito della interdittiva antimafia circa 400 lavoratori del comparto erano e sono a rischio licenziamento, ho ritenuto doveroso, nell’esercizio delle mie funzioni di vigilanza e controllo, inviare una nota alla Soresa Spa, al fine di poter conoscere gli intendimenti e le determinazioni sulla risoluzione della problematica emersa, al fine di poter garantire non solo i livelli occupazionali ma anche la trasparenza amministrativa nell’affidamento di commesse regionali ad aziende i cui requisiti siano conformi alle normative vigenti. Scongiurando così anche il danno erariale a spese dei cittadini campani". "Nonostante le reiterate richieste di informazione - ha concsluso Passariello - al solo scopo di fare chiarezza su quanto accaduto, non ho ricevuto alcuna risposta dalla Soresa né tantomeno dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca”.(Ren)