Regionali Piemonte: Cirio, Piemonte ultimo in termini di crescita, serve altra velocità

- “Questa regione ha bisogno di un’altra velocità. Il Piemonte è ultimo in termini di crescita e primo in termini di disoccupazione. La giunta Chiamparino ha fatto poco o nulla. In Piemonte un anziano deve aspettare 6 mesi per visita agli occhi. E quando si assegna una casa popolare gli italiani vengono all’ultimo posto”. Così Alberto Cirio, sul palco di piazza Carlo Alberto a Torino, dove è atteso il vicepremier Salvini.(Rpi)