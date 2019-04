Campania: giovedì 2 e sabato 11 maggio l'ottava edizione della Festa dei popoli di Aversa (Ce) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musica e folklore chiuderanno la giornata con le performance del gruppo etnico "Gunà percussion" e del gruppo musicale della Parrocchia San Pietro Apostolo in Caivano (Na). "La scelta di Casal di Principe è stata simbolica e doverosa". Lo ha dichiarato don Giuseppe Esposito, direttore dell'ufficio Ecumenismo della diocesi di Aversa. "Visto che - ha precisato Esposito - quest'anno ricordiamo il 25esimo dell'uccisione di don Peppe Diana per mano della camorra. D'altro canto il percorso annuale della Festa dei Popoli è stato inaugurato lo scorso 15 dicembre nella Chiesa Cattedrale di Aversa proprio con la celebrazione della "Preghiera a colori" in memoria di don Peppe Diana, il quale molto si è speso per educare alla convivenza fra diverse culture e religioni. Concordo con quanto ha detto don Evaristo, l'incontro è imprescindibile: conoscere l'altro rappresenta la testimonianza viva della nostra fede cristiana". "Ringrazio - ha concluso il direttore dell'ufficio Ecumenismo - don Gianni De Robertis, che sarà nostro ospite il 2 maggio e che di recente ha spronato anche noi sacerdoti, chiamati ad essere pastori di tutti quelli che abitano il nostro territorio. Sì, anche degli stranieri". (Ren)