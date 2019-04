Scafati (Sa): pronte liste e candidato sindaco del M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i due delegati del M5s di Scafati Paolo Accardi e Patrizia Spisso, hanno presentato a Palazzo Mayer la lista per le elezioni amministrative del comune di Scafati del prossimo 26 maggio per il Movimento 5 stelle. Il candidato sindaco, Giuseppe Sarconio, annuncia una "battaglia per cercare finalmente di ripristinare la vivibilità in una realtà difficile, gravemente colpita dal commissariamento per infiltrazioni della camorra. Ringrazio tutta la squadra per il lavoro fatto finora e soprattutto, per quello che faremo ancora insieme per il bene di Scafati – ha detto Giuseppe Sarconio -. Ci aspetta una campagna elettorale lunga e difficile, ma noi siamo più che pronti".(Ren)