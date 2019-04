Regionali Piemonte: Torino, stasera Salvini in piazza Carlo Alberto per aprire la campagna elettorale (2)

- L’arrivo del Ministro degli Interni è previsto per le ore 18.30 a Biella, a supporto del candidato sindaco del centro destra Claudio Corradino. Poi ci sarà il trasferimento a Torino, dove l'appuntamento è alle 21: di fronte all’entusiasmo di queste ore, con la previsione di centinaia di amministratori locali in arrivo da tutto il Piemonte, ma anche dell’affluenza di migliaia di militanti e di elettori, si è deciso di optare per il comizio in Piazza Carlo Alberto, anziché l’iniziale ipotesi di incontro al Golden Palace Hotel di Torino. (Rpi)