Regionali Piemonte: Salvini, in Piemonte situazione sanitaria non all'altezza, pessima la gestione di Chiamparino

- "In Piemonte bisogna cambiare. La situazione sanitaria non è all'altezza di una regione come il Piemonte. Poi serve più sostegno alle imprese, all'agricoltura, al turismo, al commercio. Abbiamo tante idee per far dimenticare ai piemontesi la pessima gestione di Chiamparino". Lo ha detto Matteo Salvini oggi pomeriggio a Biella, dove si trova per un comizio a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Claudio Corradino. (Rpi)