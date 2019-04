Acerra: venerdì all'Istituto "Gaetano Caporale" la consegna del premio "Paola Di Giovanni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà venerdì alle 10.30, al Teatro Italia di Acerra, le cerimonia di consegna del premio “Paola Di Giovanni”, in memoria della giovane web & media specialist di Acerra con la passione per la scrittura, prematuramente scomparsa in seguito a una grave malattia nel 2017, all'età di 34 anni. Il concorso "Studi alla Caporale? Certo... e meme vanto", è promosso e organizzato dalla scuola statale di 1° grado "Gaetano Caporale", con il patrocinio morale della Diocesi, del Comune e del Rotary club Acerra - Casalnuovo "A. Montano", su proposta dei genitori della giovane donna, che proprio alla Caporale aveva frequentato le 'medie' negli anni scolastici 1993-94, 1994-95, 1995-96. 30 sono gli elaborati delle seconde classi dell'istituto - a cui era riservato il concorso - realizzati secondo i criteri dell'originalità, dell'attinenza al tema e della capacità di fare satira. Con questo progetto, si è voluto dare la possibilità ai ragazzi di sperimentare e dare prova di una nuova forma di divulgazione delle idee, rappresentando la realtà scolastica con l'utilizzo di un linguaggio semplice, efficace, diretto e divertente. (Ren)